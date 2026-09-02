Auto schleuderte gegen Leitschiene: Überschlag

Warum das Auto einer 19-Jährigen ins Schleudern geraten war, ist noch nicht klar. Doch es touchierte eine Leitschiene, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.
Nach rechts von der Fahrbahn kam am Dienstag gegen 20.00 Uhr das Auto einer 19-Jährige auf der B317 in Dürnfeld im Gemeindebereich von Kappel am Krappfeld ab. Dabei touchiere der Wagen die Leitschiene, überschlug sich und kam etwa 130 Meter weiter auf dem Dach liegend zum Stillstand.
Sowohl die Fahrzeuglenkerin als auch ihre 19 Jahre alte Beifahrerin konnten das Fahrzeug selbst verlassen. Beide wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht.
Die Feuerwehr übernahm die Absperrmaßnahmen, die Sicherung des Brandschutzes sowie die Aufräumarbeiten.
FF Althofen nach dem Unfall auf der B317
Die Feuerwehren Althofen, Passering und Kappel am Krappfeld standen mit sechs Fahrzeugen und etwa 50 Personen im Einsatz.
Stunden zuvor: Feuerwehren bei Gasaustritt-Einsatz
Wenige Stunden davor, um 16.24 Uhr, waren die Feuerwehren Althofen, Passering, Kappel am Krappfeld und Launsdorf zu einem Gasaustritt in einem Mehrparteienwohnhaus in Passering alarmiert worden. Nach Belüftungsmaßnahmen und Kontrollmessungen konnte der Einsatz beendet werden.
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