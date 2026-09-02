Auto schleuderte gegen Leitschiene: Überschlag

Nach rechts von der Fahrbahn kam am Dienstag gegen 20.00 Uhr das Auto einer 19-Jährige auf der B317 in Dürnfeld im Gemeindebereich von Kappel am Krappfeld ab. Dabei touchiere der Wagen die Leitschiene, überschlug sich und kam etwa 130 Meter weiter auf dem Dach liegend zum Stillstand.