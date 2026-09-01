Eisiger Gegenwind | Himmelfahrtsjob

Eisiger Gegenwind. Das Grundrauschen, die Unruhe in den beiden einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ, es wird lauter. Parteiintern gehegte Hoffnungen, die Auftritte von ÖVP-Kanzler Christian Stocker und SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler in diversen Sommergesprächen könnten ihre Positionen stärken, haben sich nicht erfüllt. So reift die Erkenntnis, dass von diesen beiden Herren an der Spitze der Parteien und der Bundesregierung bei den anstehenden Landeswahlen in Oberösterreich, Tirol, Niederösterreich und Kärnten nicht nur kein Rückenwind zu erwarten ist. Sondern dass eisiger Gegenwind aus Wien die drei schwarzen und den einen roten Landeshauptmann hinwegfegen könnte. Und das Unbehagen mit der Partei- und Regierungsspitze zieht über die in näherer Zukunft zur Wahl stehenden Bundesländer hinaus viel weitere Kreise. Auch im Rest Österreichs sieht man die Felle davonschwimmen.