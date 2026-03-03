Vorteilswelt
Auf 3106 Metern

Neue Wirte für die höchste Schutzhütte in Salzburg

Salzburg
03.03.2026 11:30
Die Schutzhütte, direkt beim Sonnblick-Observatorium, liegt auf 3106 Metern Seehöhe.
Die Schutzhütte, direkt beim Sonnblick-Observatorium, liegt auf 3106 Metern Seehöhe.(Bild: Geosphere Austria)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Das Zittelhaus in Rauris (Salzburg) hat ab sofort wieder ein Pächterpaar! Die beliebte Hütte direkt neben dem Observatorium am Sonnblick hat schon ab dem kommenden Wochenende wieder für Wintersportler geöffnet.

0 Kommentare

Mit dem Zittelhaus am Sonnblick hat eine der wohl bekanntesten Berghütten Salzburgs neue Wirtsleute bekommen: Sebastian Archut (48) und Julia Trombini (33) öffnen ab kommendem Wochenende das erste Mal für Skitourengeher die Hüttentüre.

Sebastian Archut und Julia Trombini werken ab sofort am Zittelhaus.
Sebastian Archut und Julia Trombini werken ab sofort am Zittelhaus.(Bild: zVg)

„Wir haben uns da wirklich einen Traum erfüllt“, sagt Archut. Der Norddeutsche, der mit seiner Partnerin seit mehreren Jahren in Bayern lebt, ist prädestiniert für den Hüttenjob. Als Elektrotechniker und Hobbykoch hat er eine großartige Basis. Darüber hinaus ist er Hüttenwart der Alpenvereinssektion Rosenheim.

Zitat Icon

Wir sind Norddeutsche, aber schon lange sehr bergaffin. Wir wollen uns einen Traum ermöglichen.

Sebastian Archut, neuer Zittelhaus-Wirt

Lebensgefährtin Julia bringt als Managerin im Spitalsbereich die nötigen Projektmanagement- und Zahlenkenntnisse mit. Als Ultratrailläufer haben beide auch das nötige Durchhaltevermögen, das es für ein Schutzhaus auf 3106 Metern Seehöhe und mit Platz für 100 Gäste braucht.

„Wir sind froh, dass wir die beiden gefunden haben“, sagt Christian Gerstgraser vom Rauriser Alpenverein, dem die Hütte neben dem Sonnblick-Observatorium gehört. Nach einem einjährigen Pächter-Intermezzo hofft Gerstgraser auf mehr Erfolg mit Archut und Trombini. „Ich war selbst elf Jahre Wirt am Sonnblick. Ich weiß, dass das auch zach sein kann“, so der Alpenvereinsmann.

Skitourengeher können ab dem Wochenende erstmals wieder am Zittelhaus einkehren. Auch wenn es am Anfang nur kleine Speisen und Getränke geben wird – „die Hütte ist schon geheizt“, so Archut. 

Salzburg
03.03.2026 11:30
Salzburg

