Neue Wirte für die höchste Schutzhütte in Salzburg

„Wir sind froh, dass wir die beiden gefunden haben“, sagt Christian Gerstgraser vom Rauriser Alpenverein, dem die Hütte neben dem Sonnblick-Observatorium gehört. Nach einem einjährigen Pächter-Intermezzo hofft Gerstgraser auf mehr Erfolg mit Archut und Trombini. „Ich war selbst elf Jahre Wirt am Sonnblick. Ich weiß, dass das auch zach sein kann“, so der Alpenvereinsmann.