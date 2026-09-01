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Burg Güssing

10.000 Besucher und freie Fahrt für den Aufzug

Burgenland
01.09.2026 10:11
Burgmanager Gilbert Lang und Stiftungsadministrator Michael Gerbavsits mit dem Ehepaar ...
Burgmanager Gilbert Lang und Stiftungsadministrator Michael Gerbavsits mit dem Ehepaar Stadlbauer(Bild: Burg Güssing)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Gleich zwei gute Nachrichten gibt es von der Burg Güssing.

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Bruno und Margarethe Stadlbauer aus Euratsfeld in Niederösterreich wurden am Wochenende als 10.000. Gäste begrüßt. „Wir freuen uns sehr über das nach wie vor große Interesse an unseren Ausstellungen“, sagt Stiftungsadministrator Michael Gerbavsits. Noch bis 31. Oktober dreht sich bei der Ausstellung „Der Pelikan über Güssing. Die Batthyánys auf der Burg“ alles um die Geschichte der Fürstenfamilie. Einen anderen Blick auf das Wahrzeichen eröffnet die Schau „Viele Blicke, eine Burg“ mit fotografischen Perspektiven auf die Burg Güssing.

Betrieb läuft wieder
Wieder freie Fahrt gibt es mittlerweile auch beim Schrägaufzug. Anfang August waren drei Touristen in der Kabine eingeschlossen und mussten von acht Feuerwehrleuten mit Leiter und Seilzug befreit werden. Ein technischer Defekt legte den Lift danach lahm. Nach dem Einbau des benötigten Ersatzteils ist er nun endlich wieder in Betrieb, freut man sich.

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