10.000 Besucher und freie Fahrt für den Aufzug

Bruno und Margarethe Stadlbauer aus Euratsfeld in Niederösterreich wurden am Wochenende als 10.000. Gäste begrüßt. „Wir freuen uns sehr über das nach wie vor große Interesse an unseren Ausstellungen“, sagt Stiftungsadministrator Michael Gerbavsits. Noch bis 31. Oktober dreht sich bei der Ausstellung „Der Pelikan über Güssing. Die Batthyánys auf der Burg“ alles um die Geschichte der Fürstenfamilie. Einen anderen Blick auf das Wahrzeichen eröffnet die Schau „Viele Blicke, eine Burg“ mit fotografischen Perspektiven auf die Burg Güssing.