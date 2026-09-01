FPÖ-Nachwuchs sucht jetzt nach Verstärkung

Die Tour durch den Bezirk Oberwart soll junge Leute zum Mitmachen bewegen. Am 5. September geht es in Pinkafeld weiter, am 12. September dann in Oberwart.
Seit April weht frischer Wind bei der Freiheitlichen Jugend im Bezirk Oberwart. Mit Niklas Rotter als Obmann und Tristan-Erik Hofer als seinem Stellvertreter hat sich die Bezirksgruppe neu aufgestellt. Nun wollen die beiden mit ihrem Team den politischen Nachwuchs stärker mobilisieren.
„Menschen zusammenbringen“
Dafür gehen die jungen Freiheitlichen auf Tour. Den Anfang machte man mit einem Infostand in Rechnitz, im September folgen Stände in Pinkafeld und Oberwart. „Wir wollen junge Menschen zusammenbringen, die etwas bewegen wollen“, sagt Rotter. Dabei gehe es nicht darum, die eigene Zukunft anderen zu überlassen. „Wir wollen mitreden, mitarbeiten und Verantwortung übernehmen.“ Die Infostände sollen aber auch dazu dienen, die Bezirksgruppe weiter zu vergrößern.
Gesucht werden junge Leute, die eigene Ideen und Anliegen einbringen wollen. „Wer mit seiner Heimat verbunden ist und bereit ist, für seine Vorstellungen einzustehen, findet bei uns seinen Platz“, so Rotter.
Austausch mit Nachwuchs
Zum Auftakt in Rechnitz schaute mit dem 2. Landtagspräsidenten Johann Tschürtz, Nationalratsabgeordneten Michael Gmeindl, Landtagsabgeordneten Markus Wiesler und Bundesrat Thomas Karacsony auch die freiheitliche Polit-Prominenz vorbei, um sich mit dem Parteinachwuchs auszutauschen.
In Pinkafeld ist die Freiheitliche Jugend dann am 5. September von 15 bis 18 Uhr am Hauptplatz anzutreffen. Am 12. September folgt von 9 bis 12 Uhr der Bauernmarkt in Oberwart.
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