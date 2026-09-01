FPÖ-Nachwuchs sucht jetzt nach Verstärkung

„Menschen zusammenbringen“

Dafür gehen die jungen Freiheitlichen auf Tour. Den Anfang machte man mit einem Infostand in Rechnitz, im September folgen Stände in Pinkafeld und Oberwart. „Wir wollen junge Menschen zusammenbringen, die etwas bewegen wollen“, sagt Rotter. Dabei gehe es nicht darum, die eigene Zukunft anderen zu überlassen. „Wir wollen mitreden, mitarbeiten und Verantwortung übernehmen.“ Die Infostände sollen aber auch dazu dienen, die Bezirksgruppe weiter zu vergrößern.