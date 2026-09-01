„Verzögerung innerhalb gesetzlichen Spielraums“

Darauf musste der Energiedienstleister einräumen, dass die Verbrauchswerte per Funk monatlich abgelesen werden und diese Daten auch bereits zum Zeitpunkt der ersten Anfrage vorlagen. Allerdings würden diese allein eben für die Erstellung einer korrekten Abrechnung nicht ausreichen. Erst die Zusammenführung mit den Kostenbelegen stelle sicher, dass jedem Nutzer genau die Kosten verrechnet werden, die ihm tatsächlich zustehen. Genau an dieser Stelle sei es zu einer Verzögerung gekommen.

Entschuldigung mit Verweis auf gesetzlichen Spielraum

Dafür wolle man sich ausdrücklich entschuldigen. Grundsätzlich sei die Heizkostenabrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Ende der Abrechnungsperiode zu legen, erklärte die ista weiter. Allerdings räume der Gesetzgeber darüber hinaus einen Spielraum von bis zu zwölf Monaten ein. Die vorliegende Verzögerung bewege sich somit weiterhin innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist.