Wusstest du, dass …

Krone Sonne echte Entlastung bringt?

Österreich
11.10.2025 00:01
Promotion
(Bild: Krone Sonne)

Wusstest du, dass man mit Krone Sonne nicht nur bares Geld spart, sondern auch Freiheit und Sicherheit gewinnt? In unserer neuen Videoreihe „Wusstest du, dass …“ erfährst du, dass es bei Krone Sonne nicht nur um Photovoltaik geht, sondern auch um Service, Vorteile und echte Entlastung.

Heute am Programm unserer neuen Video-Reihe „Wusstest du, dass …“: Drei Themen, drei Videos – und jede Menge Klarheit rund um deine persönliche Energiewende.

  • Im ersten Video zeigen wir dir, was beim Krone Sonne Sonnencheck – der umfassenden Vor-Ort-Beratung – alles passiert.
  • Im zweiten Video erfährst du, warum regionale Partner für Qualität, Service und Handschlagqualität stehen.
  • Und im dritten Video erklären wir dir, wie du mit einer PV-Anlage sogar den Wert deiner Immobilie steigern kannst.

Aber schau selbst rein 👉🎥

Wusstest du, dass …

… der Krone Sonne Sonnencheck kostenlos prüft, ob auch dein Dach für eine PV-Anlage geeignet ist? Im Video erfährst du, wie schnell du herausfindest, ob dein Zuhause bereit ist für die Energiewende – einfach, transparent und ohne Risiko.

Wusstest du, dass …

… Krone Sonne mit regionalen Installationspartnern arbeitet? Das bedeutet: kurze Wege, Handschlagqualität und echte Nähe zu dir und deinem Projekt! Im Video erfährst du, warum regionale Stärke für deine PV-Anlage so wichtig ist.

Wusstest du, dass …

… du mit einer PV-Anlage von Krone Sonne den Wert deiner Immobilie steigern kannst? Eine Investition, die nicht nur deine Stromrechnung senkt, sondern auch gleich dein Zuhause attraktiver macht. Mehr dazu erfährst du im Video!

Alle Infos dazu findest du auf Krone Sonne.

Wusstest du, dass …
Krone Sonne echte Entlastung bringt?
Krone Plus Logo
Eben im Pongau
Dubioser Deal: Bauernland in falscher Hand?
Vier Verletzte
Überholmanöver auf Bergstraße mit bösen Folgen
Krone Plus Logo
Psychische Gesundheit
So schlecht geht es Österreichs Studierenden
Schock-Fall bei ÖBB
Kinder in Zug gelockt und sexuell missbraucht
