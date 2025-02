Honda und Nissan können sich nicht einigen

Stattdessen wollen die Firmen zusammen mit Mitsubishi Motors in der seit August vergangenen Jahres geplanten „strategischen Partnerschaft“ zusammenarbeiten, die auf die Digitalisierung und Elektrifizierung von Fahrzeugen ausgerichtet sei, teilten die Konzern am Donnerstag in Tokio mit. Bereits seit Tagen hatten sich die Anzeichen auf einen Stopp der Mega-Fusion verdichtet. Streitpunkt war laut Medienberichten die Absicht Hondas, den kleineren Autobauer Nissan zur Tochtergesellschaft zu machen, obwohl ursprünglich eine Fusion unter Gleichen das Ziel war.