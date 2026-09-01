Nach Schwammerlsuche nicht mehr zurückgekehrt

Mann spurlos verschwunden

Nach einiger Zeit trennten sich die beiden und vereinbarten, sich wieder bei der Knödelhütte zu treffen. Doch der 70-Jährige kehrte nicht mehr zurück, konnte auch nicht mehr erreicht werden. Seine Ehefrau alarmierte die Polizei, die schließlich mit dem Polizeihubschrauber nach ihm suchte.