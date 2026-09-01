Nach Schwammerlsuche nicht mehr zurückgekehrt

Eine Schwammerlsuche an der kärntnerischen und steirischen Landesgrenze auf der Koralpe endete in einer aufregenden Suchaktion. Ein 70-Jähriger kehrte nicht mehr zurück. Ein herannahendes Gewitter machte den Einsatz noch dringlicher.
Es sollte ein gemütlicher Tag im Wald werden. Doch der endete für ein Ehepaar aufregender als gedacht. Die beiden Steirer waren von der Knödelhütte in Richtung Unterauerlingerhütte an der Landesgrenze von Kärntner und der Steiermark unterwegs. Dort begaben sie sich auf Schwammerlsuche.
Mann spurlos verschwunden
Nach einiger Zeit trennten sich die beiden und vereinbarten, sich wieder bei der Knödelhütte zu treffen. Doch der 70-Jährige kehrte nicht mehr zurück, konnte auch nicht mehr erreicht werden. Seine Ehefrau alarmierte die Polizei, die schließlich mit dem Polizeihubschrauber nach ihm suchte.
Gegen 18:45 Uhr konnte der Pensionist gefunden werden. „Zum Glück noch vor dem herannahenden Gewitter“, atmen die Einsatzkräfte auf. Er wurde unverletzt zum Flugplatz St. Marein geflogen.
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