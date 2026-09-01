Valentova's Withdrawal
New Opponent for Anastasia Potapova at the U.S. Open
Von krone Sport
Just a few hours before Anastasia Potapova’s match at the US Open begins, there’s been a significant change. The Austrian will not face Tereza Valentova in the first round as originally planned.
Austria’s No. 1, Anastasia Potapova, will face “lucky loser” Darja Semenistaja in the first round of the U.S. Open on Tuesday.
The Latvian advanced to the main draw of the Grand Slam tournament following the injury-related withdrawal of the Czech player Tereza Valentova. Potapova is seeded 24th in New York. Semenistaja, ranked 109th in the WTA rankings, trails the 25-year-old by 84 places.
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