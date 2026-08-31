Scams Lurk for Hikers in the Salzkammergut

Police Have Been Notified

“We don’t know exactly how many posters have been put up, but this is by no means an isolated incident,” the tourism official continues. He was alerted to a poster on the Miesweg trail in Gmunden by a hiker. Posters have also been spotted in Ebensee on the hiking trail leading to the Gassel Caves. The Ebensee municipality’s website warns of the scam. “Law enforcement has been notified,” explains Murray.