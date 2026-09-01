Handwerk will investieren, die Industrie abwandern

Verlegung ins Ausland

Doch kein Licht(-blick) ohne Schatten. Dieser liegt nach wie vor über den Industriebetrieben zwischen Enns und Leitha. Denn das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort sinkt, das belegen neue Daten des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI). Der Vertrauensindex der Industrie ist weiter abgerutscht. „Die negativen Einschätzungen liegen bei uns fast doppelt so hoch wie im EU-Schnitt“, sagt Veit Schmid-Schmidsfelden, Obmann der Metalltechnischen Industrie in NÖ. 40 Prozent der Industriebetriebe überlegen die zumindest teilweise Verlegung der Produktion ins Ausland.