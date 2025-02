WKÖ-General fordert eigene „SOKO Bürokratieabbau“

Im Zuge der Regierungsverhandlungen legt die Wirtschaftskammer in der „Krone“ nun einen umfassenden Plan für Bürokratieabbau vor. Mit enthalten sind konkrete Maßnahmen, um leidgeplagte Unternehmer im Land zu entlasten. Allen voran der Zettelwirtschaft sagt man in der Kammer jetzt den Kampf an. „Bürokratie ist das Milliardengrab der Wirtschaft, sie vernichtet Jobs und Wohlstand. Unsere Unternehmen brauchen Luft zum Atmen“, erklärt der neue Wirtschaftskammer-Generalsekretär Wolfgang Hattmannsdorfer.