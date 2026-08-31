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Nach Bundesliga-Duell

Muslic mahnt Schalke, Gregoritsch jagt Torrekord

Deutsche Bundesliga
31.08.2026 11:14
Michael Gregoritsch traf gegen Schalke zum zwischenzeitlichen 1:0.
Michael Gregoritsch traf gegen Schalke zum zwischenzeitlichen 1:0.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Trainer Miron Muslic hat nach der bitteren Niederlage des FC Schalke 04 bei der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga schnelle Lerneffekte seiner Mannschaft eingemahnt. „Die Bundesliga verlangt einfach ein anderes Level an Aufmerksamkeit“, sagte der 43-Jährige nach dem 0:3 beim FC Augsburg. Zugleich war Muslic aber darum bemüht, vor dem ersten Heimspiel gegen den FC Bayern München am kommenden Samstag positiv zu bleiben und Ruhe auszustrahlen. Michael Gregoritsch jagt indes einen Klubrekord ...

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„Wir kennen unsere Rolle als Aufsteiger. Wir haben ein stabiles Fundament“, so Muslic. Es sei keineswegs eine „fatale“ Situation, wenn nun am 2. Spieltag ausgerechnet die Bayern nach Gelsenkirchen kämen. Auch die rund 6.000 Schalke-Fans in der ausverkauften Augsburger Arena reagierten nach dem ersten Bundesligaspiel seit drei Jahren nicht deprimiert – trotz mehreren vergebenen Torchancen. „Die musst du nützen, das ist ein großes Learning“, mahnte Muslic.

Gregoritsch jagt Augsburgs Torrekord
In Augsburg stand es nach dem ersten Treffer durch ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch lange nur 0:1, nach der Roten Karte für Mittelfeldspieler Ron Schallenberg aber traf Augsburg noch zweimal. „Die Augsburger haben gezeigt, warum sie schon so lange in der Bundesliga sind“, meinte Schalke-Kapitän Timo Becker zum Unterschied in der Effektivität und Abgeklärtheit. In der ersten Liga würde alle Dinge „knallhart bestraft“.

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Gregoritsch indes fehlt nach seinem 36. Tor im Augsburg-Trikot nur noch ein Treffer, um mit dem Bundesliga-Rekordtorschützen des Clubs, Alfred Finnbogason, gleichzuziehen. „Hoffentlich kommt es so schnell wie möglich. Das ist natürlich ein Ziel von mir“, sagte Gregoritsch. Schon gegen Schalke hätte es so weit sein können. „Ich glaube, es wär auch möglich gewesen. Der Kopfball – und einmal spiele ich quer. Normalerweise spiele ich den nicht quer.“ Die nächste Chance auf den Tor-Rekord bietet sich dem Steirer gegen Adi Hütters Eintracht Frankfurt.

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