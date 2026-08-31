Muslic mahnt Schalke, Gregoritsch jagt Torrekord

Gregoritsch indes fehlt nach seinem 36. Tor im Augsburg-Trikot nur noch ein Treffer, um mit dem Bundesliga-Rekordtorschützen des Clubs, Alfred Finnbogason, gleichzuziehen. „Hoffentlich kommt es so schnell wie möglich. Das ist natürlich ein Ziel von mir“, sagte Gregoritsch. Schon gegen Schalke hätte es so weit sein können. „Ich glaube, es wär auch möglich gewesen. Der Kopfball – und einmal spiele ich quer. Normalerweise spiele ich den nicht quer.“ Die nächste Chance auf den Tor-Rekord bietet sich dem Steirer gegen Adi Hütters Eintracht Frankfurt.