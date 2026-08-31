Mit Radkreuzschlüssel auf Kopf eingeschlagen

Blutiger Streit in Wien-Favoriten! In der Nacht auf Sonntag eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen rund 20 Personen in der Rotenhofgasse. Ein 30-Jähriger soll dabei zu einem geparkten Auto gegangen sein, einen Radkreuzschlüssel aus dem Kofferraum geholt und damit einem 24-Jährigen wuchtig gegen den Kopf geschlagen haben.
Der Vorfall ereignete sich gegen 3.45 Uhr. Der Mann soll seinem 24-jährigen Kontrahenten mit dem Werkzeug heftig gegen den Kopf geschlagen haben. Der junge Mann verlor daraufhin das Bewusstsein und stürzte auf den Gehsteig.
Angreifer in geparktem Pkw entdeckt
Zeugen schlugen daraufhin Alarm und verständigten die Polizei. Aufgrund ihrer Hinweise konnten Beamte der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später ausfindig machen. Der 30-Jährige wurde in einem in der Nähe des Tatortes geparkten Pkw festgenommen.
Verdacht auf Schädelbruch
Für das Opfer ging es unterdessen umgehend ins Spital. Die Berufsrettung Wien versorgte den 24-Jährigen notfallmedizinisch. Wegen des Verdachts auf einen Schädelbruch wurde er in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Dort musste der Verletzte operiert werden.
Der Tatverdächtige verweigerte bei der Polizei die Aussage. Warum die Auseinandersetzung eskalierte und was hinter dem Angriff steckt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 30-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert.
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