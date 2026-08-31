Mit Radkreuzschlüssel auf Kopf eingeschlagen

Blutiger Streit in Wien-Favoriten! In der Nacht auf Sonntag eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen rund 20 Personen in der Rotenhofgasse. Ein 30-Jähriger soll dabei zu einem geparkten Auto gegangen sein, einen Radkreuzschlüssel aus dem Kofferraum geholt und damit einem 24-Jährigen wuchtig gegen den Kopf geschlagen haben.