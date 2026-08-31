Frust nach Pleite: „Wenn kein Blut fließt …“

„Ich werde mich nicht auf den Schiedsrichter konzentrieren, denn sie (Real Madrid; Anm. d. Red.) haben viel besser gespielt. Aber man hat schon den Eindruck, dass es bei ihnen schon ein Foul ist, wenn man nur pustet, während es bei der gegnerischen Mannschaft kein Foul ist, solange kein Blut fließt. Das Gleiche ist schon gegen Atlético Madrid passiert“, wetterte der 43-Jährige am Sonntag.