Kommt 75-Millionen-Mann nach Knie-Drama zum BVB?

Nick Woltemade spielt nach einem sehr durchwachsenen Premierenjahr in der Premier League auch zum Start der neuen Saison bei seinem Klub Newcastle eine untergeordnete Rolle. Folgt jetzt die Rückkehr nach Deutschland?
Nach der schweren Verletzung von Borussia Dortmunds Offensivjuwel Giannis Konstantelias, der sich am Samstag in seinem ersten Bundesligaspiel gleich das Kreuzband riss, schaut sich der BVB nach einem schnellen Ersatz um.
Laut der „Bild“-Zeitung denken die Dortmunder da an DFB-Teamspieler Woltemade, der vor einem Jahr für rund 75 Millionen Euro von Stuttgart auf die Insel gewechselt war und nach starkem Start immer weniger Spielzeit bekam. Auch unter dem neuen Trainer Matthias Jaissle spielt der 1,98-Meter-Riese keine große Rolle, kam an den ersten beiden Spieltagen nur zu insgesamt 20 Minuten Spielzeit.
Dortmunds Sportdirektor Ole Book kennt Woltemade aus gemeinsamen Zeiten bei Bundesliga-Aufsteiger Elversberg. Wie die „Bild“ berichtet, habe der BVB bereits vor mehreren Wochen bei Newcastle wegen Woltemade angefragt, aber eine Abfuhr kassiert.
Interesse auch aus Italien?
Nach der schweren Verletzung von Konstantelias könnte Dortmund einen neuen Anlauf zu einer möglichen Leihe starten. Doch der Bundesligist ist offenbar nicht der einzige Interessent, aus der Serie A sollen laut „kicker“ Juventus und Neapel konkretes Interesse am 24-Jährigen haben.
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