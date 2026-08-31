Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jaissle-Schützling

Kommt 75-Millionen-Mann nach Knie-Drama zum BVB?

Deutsche Bundesliga
31.08.2026 11:35
Giannis Konstantelias erlitt in seinem ersten Bundesligaspiel einen Kreuzbandriss.
Giannis Konstantelias erlitt in seinem ersten Bundesligaspiel einen Kreuzbandriss.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nick Woltemade spielt nach einem sehr durchwachsenen Premierenjahr in der Premier League auch zum Start der neuen Saison bei seinem Klub Newcastle eine untergeordnete Rolle. Folgt jetzt die Rückkehr nach Deutschland?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach der schweren Verletzung von Borussia Dortmunds Offensivjuwel Giannis Konstantelias, der sich am Samstag in seinem ersten Bundesligaspiel gleich das Kreuzband riss, schaut sich der BVB nach einem schnellen Ersatz um.

Nick Woltemade (Bildmitte) im DFB-Dress
Nick Woltemade (Bildmitte) im DFB-Dress(Bild: AFP/JOHN THYS)

Laut der „Bild“-Zeitung denken die Dortmunder da an DFB-Teamspieler Woltemade, der vor einem Jahr für rund 75 Millionen Euro von Stuttgart auf die Insel gewechselt war und nach starkem Start immer weniger Spielzeit bekam. Auch unter dem neuen Trainer Matthias Jaissle spielt der 1,98-Meter-Riese keine große Rolle, kam an den ersten beiden Spieltagen nur zu insgesamt 20 Minuten Spielzeit.

Der Ex-Salzburger Matthias Jaissle hatte bislang keine große Verwendung für Nick Woltemade.
Der Ex-Salzburger Matthias Jaissle hatte bislang keine große Verwendung für Nick Woltemade.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Dortmunds Sportdirektor Ole Book kennt Woltemade aus gemeinsamen Zeiten bei Bundesliga-Aufsteiger Elversberg. Wie die „Bild“ berichtet, habe der BVB bereits vor mehreren Wochen bei Newcastle wegen Woltemade angefragt, aber eine Abfuhr kassiert.

Lesen Sie auch:
Borussia Dortmund feierte einen Pflichtsieg zum Auftakt.
Deutsche Bundesliga
Borussia Dortmund startet mit Pflichtsieg
29.08.2026

Interesse auch aus Italien?
Nach der schweren Verletzung von Konstantelias könnte Dortmund einen neuen Anlauf zu einer möglichen Leihe starten. Doch der Bundesligist ist offenbar nicht der einzige Interessent, aus der Serie A sollen laut „kicker“ Juventus und Neapel konkretes Interesse am 24-Jährigen haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
31.08.2026 11:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
163.035 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
138.590 mal gelesen
Ralf Schumacher
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
134.877 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2748 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1478 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1367 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Mehr Deutsche Bundesliga
Jaissle-Schützling
Kommt 75-Millionen-Mann nach Knie-Drama zum BVB?
Nach Bundesliga-Duell
Muslic mahnt Schalke, Gregoritsch jagt Torrekord
Deutsche Bundesliga
Gregoritsch trifft bei Augsburg-Sieg gegen Schalke
Deutsche Bundesliga
Freiburg lässt Werder Bremen keine Chance
Verrückte Partie
Erst Mega-Patzer, dann spielt Querfeld groß auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf