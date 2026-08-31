Kommt 75-Millionen-Mann nach Knie-Drama zum BVB?

Laut der „Bild“-Zeitung denken die Dortmunder da an DFB-Teamspieler Woltemade, der vor einem Jahr für rund 75 Millionen Euro von Stuttgart auf die Insel gewechselt war und nach starkem Start immer weniger Spielzeit bekam. Auch unter dem neuen Trainer Matthias Jaissle spielt der 1,98-Meter-Riese keine große Rolle, kam an den ersten beiden Spieltagen nur zu insgesamt 20 Minuten Spielzeit.