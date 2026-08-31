Phishing-Mails und SMS im Namen von A1 im Umlauf

Geben Sie niemals Konto- bzw. Kreditkartendaten bekannt, wenn Sie durch Nachrichten (E-Mails, SMS, WhatsApp, PopUp-Fenster) dazu aufgefordert werden. Bei E-Mails, SMS und anderen elektronischen Nachrichten, die scheinbar von einem Unternehmen wie Handyanbieter, Bank oder einem Kreditkarteninstitut stammen, immer sehr vorsichtig reagieren! Wenn hierbei Daten abgefragt werden, diese niemals eingeben! Im Zweifel telefonisch beim Unternehmen erkundigen! Hierbei nur die offiziellen, korrekten Kontaktdaten verwenden!

Bei E-Mails von unbekannten Absendern niemals die darin enthaltenen Links anklicken und niemals anhängende Dateien öffnen. Diese können gefährliche Viren enthalten, die sich dadurch unbemerkt in Ihrem Gerät installieren und dann Passwörter und andere (Zugangs-)Daten absaugen können.

Bei Verdacht, dass Unbekannte Kreditkartendaten erlangt haben könnten, immer sofort die Kreditkarte sperren lassen und die letzten (Online-) Abrechnungen kontrollieren! Bei verdächtigen Abbuchungen sofort schriftlich Einspruch beim Kreditkarteninstitut erheben!

Es ist stets darauf zu achten, ein gutes Virenschutzprogramm auf seinem Endgerät installiert zu haben und dieses regelmäßig zu updaten, damit auch aktuelle, neue Viren erkannt und eliminiert werden können.

Löschen Sie Phishing-Nachrichten am besten sofort.