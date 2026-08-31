Über 130 Mio.: Scheffler neuer Preisgeld-König

Scheffler gewann im East Lake Golf Club mit einem Gesamtergebnis von 264 Schlägen vor dem Norweger Viktor Hovland und dem Amerikaner Ryan Gerard (268). Nach seinem Erfolg gönnte sich Scheffler erst einmal ein wohlverdientes Bier. „Drinnen gab es eine offene Bar und ich dachte mir: ‘Na gut, ich hole mir ein Bier.‘ Es hat großartig geschmeckt“, sagte Scheffler nach seinem zweiten Triumph beim Saisonfinale nach 2024. Österreichs Top-Ass Sepp Straka hatte die Qualifikation verpasst.