Über 130 Mio.: Scheffler neuer Preisgeld-König

US-Superstar Scottie Scheffler hat Golf-Ikone Tiger Woods von der Spitze der Preisgeld-Rangliste verdrängt. Für seinen Sieg beim millionenschweren Saisonfinale der PGA Tour in Atlanta kassierte der 30-jährige Weltranglistenerste einen Scheck in Höhe von 10 Millionen Dollar (rund 8,63 Millionen Euro). Damit hat Scheffler nach Angaben der US-Tour bisher 130.390.661 Dollar (112 Mio. Euro) in seiner Karriere an Preisgeld eingespielt.
Mit seinem 22. Karrieresieg löste Scheffle Superstar Woods ab, der fast 26 Jahre lang das Ranking anführte. Allerdings hatte der 15-malige Majorsieger in seinen besten Jahren von 1997 bis 2009 nie um ein Preisgeld von mehr als 10 Millionen US-Dollar gespielt.
Woods gratuliert zu „historischer Saison“
Die Gratulation des inzwischen 50 Jahre alten Woods ließ nicht lange auf sich warten. „Drei Siege, fünf zweite Plätze und zum Saisonende auf Platz eins. Das sind Zahlen, auf die man stolz sein kann. Eine unglaubliche Beständigkeit über die gesamte Saison hinweg. Herzlichen Glückwunsch zu einer historischen Saison, Scottie“, schrieb der 15-malige Majorsieger auf der Plattform X.
Scheffler gewann im East Lake Golf Club mit einem Gesamtergebnis von 264 Schlägen vor dem Norweger Viktor Hovland und dem Amerikaner Ryan Gerard (268). Nach seinem Erfolg gönnte sich Scheffler erst einmal ein wohlverdientes Bier. „Drinnen gab es eine offene Bar und ich dachte mir: ‘Na gut, ich hole mir ein Bier.‘ Es hat großartig geschmeckt“, sagte Scheffler nach seinem zweiten Triumph beim Saisonfinale nach 2024. Österreichs Top-Ass Sepp Straka hatte die Qualifikation verpasst.
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