Bauer geht mit Traktor auf Konzertgäste los

Mindestens zwei Verletzte

Mindestens zwei Personen sollen bei dem Angriff verletzt worden sein. Die Beamten konnten den Bauer schließlich zum Stehenbleiben bringen. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Die zuständige Polizeiinspektion ermittelt gegen den Mann unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.