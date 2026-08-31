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Saßen auf seiner Wiese

Bauer geht mit Traktor auf Konzertgäste los

Deutschland
31.08.2026 08:03
Ein Bauer übte in Bayern Selbstjustiz, weil Konzertgäste auf seiner Wiese saßen. (Symbolbild)
Ein Bauer übte in Bayern Selbstjustiz, weil Konzertgäste auf seiner Wiese saßen. (Symbolbild)(Bild: Krone KREATIV/Peter Tomschi)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem Konzert von Wincent Weiss in Bayern hielten sich Fans auf einer Wiese nahe dem Festivalgelände auf – zum Unmut des Bauern, dem die Fläche gehört. Er fuhr kurzerhand mit dem Traktor auf die Konzertbesucher los. Zwei Personen wurden bei der Attacke verletzt.

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Der 52-jährige Landwirt soll Besitzer einer Wiese sein, auf der sich einige Fans außerhalb des Veranstaltungsgeländes eines Open Air-Festivals am Samstagabend aufhielten. Der Bauer soll die Polizei aufgefordert haben, seine Wiese zu räumen.

Kurz vor Ende des Konzerts
Die Räumung wurde zu diesem Zeitpunkt nicht durchgeführt – durch die Dunkelheit und die große Zahl abwandernder Personen wäre eine Gefährdung des Straßenverkehrs entstanden, so die Polizei. Außerdem habe das Ende der Veranstaltung kurz bevorgestanden.

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Fuhr direkt auf Fans zu
Daraufhin griff der Landwirt kurzerhand zur Selbstjustiz. Mit seinem Traktor soll er mehrfach über die Wiese gefahren sein, um die Fans zu vertreiben. Dabei soll er auch unmittelbar auf Menschen zugefahren sein, wie der „Bayerische Rundfunk“ berichtete.

Mindestens zwei Verletzte
Mindestens zwei Personen sollen bei dem Angriff verletzt worden sein. Die Beamten konnten den Bauer schließlich zum Stehenbleiben bringen. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Die zuständige Polizeiinspektion ermittelt gegen den Mann unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.

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