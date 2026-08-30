Trouble at “Wienopolis”
Ice Pops with Sexual Jokes Handed Out to Children at City Hall
Harsh criticism has been directed at the organizer, WienXtra: At the popular “Wienopolis Children’s City” event at City Hall, popsicles with sexual innuendos were handed out to young visitors. Tempers are running high.
A Facebook post by an outraged mother went viral over the weekend. She said she had visited the “Wienopolis Children’s City” at City Hall with her children for the third year in a row. There, children aged 8 to 14 can try out different professions. At the end, all the leftover candy from the week was handed out to the children, according to Melanie H.: “When I took a closer look at the wrappers, I was, to be honest, shocked and absolutely stunned.”
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