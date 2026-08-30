Ice Pops with Sexual Jokes Handed Out to Children at City Hall

A Facebook post by an outraged mother went viral over the weekend. She said she had visited the “Wienopolis Children’s City” at City Hall with her children for the third year in a row. There, children aged 8 to 14 can try out different professions. At the end, all the leftover candy from the week was handed out to the children, according to Melanie H.: “When I took a closer look at the wrappers, I was, to be honest, shocked and absolutely stunned.”