Shock Following Fatal Accident
“Marcel and Markus were loved by everyone”
Best friends Markus R. (25) and Marcel G. (26) were killed in a devastating accident in Ternberg early Sunday morning, just a few kilometers from their respective homes. The region is deeply mourning the loss of these two dedicated young men: “They were well-liked everywhere.”
“They were more than just members of our local party group—they were our friends. None of us can believe it yet,” says Jürgen Heumayr, local party chairman of the FPÖ in Sierning and a member of the municipal council, as he searches for the right words. The local politician was informed of the tragic deaths of two dedicated colleagues by the father of one of the victims.
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