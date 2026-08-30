Fire Department Saves Trip
Applied for an emergency pass to dine out
The peak summer travel season is drawing to a close as school is set to start in two weeks. But at the Linz Professional Fire Department, the number of requests from sometimes desperate vacationers isn’t decreasing much. That’s because this is where emergency travel documents are issued when travel documents have expired and people realize it too late.
So far this year, the Linz Professional Fire Department has issued 110 emergency passports. “A completely normal year. On average, we’ll issue 200 to 250 emergency passports by the end of the year,” say the Florianis, who aren’t just on the scene for fires. But also when a trip would have ended before even reaching the border. Not infrequently, this involves a honeymoon planned shortly after the wedding, when the new name hasn’t yet been added to the passport.
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