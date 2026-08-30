Applied for an emergency pass to dine out

So far this year, the Linz Professional Fire Department has issued 110 emergency passports. “A completely normal year. On average, we’ll issue 200 to 250 emergency passports by the end of the year,” say the Florianis, who aren’t just on the scene for fires. But also when a trip would have ended before even reaching the border. Not infrequently, this involves a honeymoon planned shortly after the wedding, when the new name hasn’t yet been added to the passport.