E-Biker (14) ohne Helm kracht mit Kopf gegen Säule

Dramatischer Unfall am Dienstagabend in Vils im Tiroler Außerfern: Ein 14-jähriger E-Bike-Fahrer stürzte und prallte mit dem Kopf gegen eine Betonsäule. Der Jugendliche, der laut Polizei keinen Helm getragen hatte, musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Der fatale Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 20.45 Uhr. Der 14-jährige Einheimische war mit seinem E-Bike auf dem Ritterweg unterwegs, als er in einer Kurve im Bereich des Sportplatzes zu Sturz kam.
Offene Wunde am Kopf
„Dabei prallte der Jugendliche mit dem Kopf gegen die Betonsäule einer Unterführung“, schildert die Exekutive. Er zog sich eine offene Kopfverletzung zu, die eine notärztliche Versorgung erforderlich machte.
Ohne Fahrradhelm unterwegs
Besonders bitter: Der 14-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt laut Polizei keinen Fahrradhelm. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.