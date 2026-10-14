E-Biker (14) ohne Helm kracht mit Kopf gegen Säule

Dramatischer Unfall am Dienstagabend in Vils im Tiroler Außerfern: Ein 14-jähriger E-Bike-Fahrer stürzte und prallte mit dem Kopf gegen eine Betonsäule. Der Jugendliche, der laut Polizei keinen Helm getragen hatte, musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.