„Vorbei!“ Skisprung-Ikone beendet Trainerkarriere

Einst auch ÖSV-Trainer

Zuletzt arbeitete der 63-Jährige noch mit der finnischen Nachwuchshoffnung Vilho Palosaari zusammen. Für Kojonkoski der „ideale Abschluss“. Zumal er als Coach durchaus auf eine erfolgreiche Zeit zurückblickt. Zunächst als aktiver Springer mäßig erfolgreich, konnte er als Trainer in Österreich (von 1997 bis 1999), Finnland und schließlich vor allem Norwegen durchstarten. Die Norweger formte er zu einer führenden Skisprung-Nation und feierte Olympiasiege, Erfolge bei der Vierschanzentournee und WM-Titel.