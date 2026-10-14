NÖ: 40 Zugpassagiere von Feuerwehr evakuiert

Schreckmoment in Neulengbach-Tausendblum, Bezirk St. Pölten (NÖ): Am Mittwoch riss ein Lkw mit seinem Ladekran beim Holzverladeplatz die ÖBB-Oberleitung ab. Ein mit rund 40 Personen besetzter Zug musste daraufhin auf freier Strecke stehen bleiben.
Mittwoch um 11.04 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kirchstetten Markt zu einer Personenevakuierung zwischen Haaghofgasse und Gebauergasse in Neulengbach-Tausendblum alarmiert.
Lange Wartezeit für Fahrgäste
Ein Lkw hatte beim Holzverladeplatz in Neulengbach mit seinem Ladekran die ÖBB-Oberleitung abgerissen. Ein mit rund 40 Personen besetzter Personenzug kam daraufhin auf der Strecke zum Stillstand. Für die Fahrgäste begann damit eine ungewisse Zeit des Wartens, während die Einsatzkräfte zum Unfallort eilten.
Bereits während der Anfahrt wurden die Feuerwehrmitglieder über die Bereichsalarmzentrale St. Pölten darüber informiert, dass die Oberleitung noch nicht geerdet war und weiterhin unter Strom stand. Das Betreten der Gleisanlage war daher strengstens untersagt, bis der Einsatzleiter der ÖBB die Freigabe erteilte. Für die Helfer galt es, Ruhe zu bewahren und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen abzuwarten.
Keine Verletzten – Zuggäste wurden von Feuerwehr evakuiert
Am zugewiesenen Bereitstellungsplatz warteten die Einsatzkräfte, bis die Erdung der Oberleitung abgeschlossen war. Erst danach konnten sie zur Hilfe eilen: Nach der Freigabe der Gleise unterstützten die Feuerwehrmitglieder die Zugpassagiere beim sicheren Verlassen des Zuges und begleiteten sie aus dem Gefahrenbereich. Anschließend wurden die Fahrgäste zum nahegelegenen Bahnhof Neulengbach gebracht.
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