NÖ: 40 Zugpassagiere von Feuerwehr evakuiert

Bereits während der Anfahrt wurden die Feuerwehrmitglieder über die Bereichsalarmzentrale St. Pölten darüber informiert, dass die Oberleitung noch nicht geerdet war und weiterhin unter Strom stand. Das Betreten der Gleisanlage war daher strengstens untersagt, bis der Einsatzleiter der ÖBB die Freigabe erteilte. Für die Helfer galt es, Ruhe zu bewahren und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen abzuwarten.