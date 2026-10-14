Peter Schneeberger übernimmt Leitung von Ö1

Schneeberger ist somit sowohl Channelmanager als auch Kulturchef des Senders. ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher würdigte Schneeberger am Mittwoch als „wahren Kulturprofi“ und zeigte sich „überzeugt davon, dass er den Sender in dieser Übergangsphase mit ruhiger Hand führen wird“. Reissnegger dankte sie für dessen „wertvolles Engagement“. „Entscheidungen über langfristige personelle Weichenstellungen obliegen dem künftigen ORF-Generaldirektor Clemens Pig“, teilte der ORF mit.