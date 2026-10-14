Peter Schneeberger übernimmt Leitung von Ö1

Peter Schneeberger, Leiter der Aktuellen Kultur im ORF sowie Moderator des TV-„Kulturmontag“, übernimmt mit Anfang November die interimistische Leitung von Ö1. Der Posten wird vakant, weil der bisherige Chef Kurt Reissnegger mit Ende Oktober seinen Ruhestand antritt.
Schneeberger ist somit sowohl Channelmanager als auch Kulturchef des Senders. ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher würdigte Schneeberger am Mittwoch als „wahren Kulturprofi“ und zeigte sich „überzeugt davon, dass er den Sender in dieser Übergangsphase mit ruhiger Hand führen wird“. Reissnegger dankte sie für dessen „wertvolles Engagement“. „Entscheidungen über langfristige personelle Weichenstellungen obliegen dem künftigen ORF-Generaldirektor Clemens Pig“, teilte der ORF mit.
Sorge vor „Beseitigung der Eigenständigkeit“ von Ö1
Vor wenigen Wochen hatte sich die IG Autorinnen Autoren – die Berufsvertretung für Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Publizistinnen, Publizisten sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Österreich – über eine mögliche Nicht-Nachbesetzung der Ö1-Leitung besorgt gezeigt. „Wer die eigenständige Leitung von Ö1 abschafft, will die Eigenständigkeit von Ö1 beseitigen, daran kann nicht der geringste Zweifel bestehen“, mahnte Geschäftsführer Gerhard Ruiss.
Vonseiten Ö1 wollte man damals gegenüber der APA die Vorhaltungen der IG nicht kommentieren: „Vor dem Hintergrund des laufenden Re-Strukturierungs- und Transformationsprozesses und der Neu-Organisation der Direktionen ab 1. Jänner 2027 wird der ORF Spekulationen über Besetzungen von Leitungsfunktionen nicht kommentieren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.