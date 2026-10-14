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„Wahrer Kulturprofi“

Peter Schneeberger übernimmt Leitung von Ö1

Medien
14.10.2026 16:00
Peter Schneeberger arbeitet seit 2009 für den ORF und wird nun sowohl Channelmanager als auch ...
Peter Schneeberger arbeitet seit 2009 für den ORF und wird nun sowohl Channelmanager als auch Kulturchef des Senders.(Bild: Roman Zach-Kiesling)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Peter Schneeberger, Leiter der Aktuellen Kultur im ORF sowie Moderator des TV-„Kulturmontag“, übernimmt mit Anfang November die interimistische Leitung von Ö1. Der Posten wird vakant, weil der bisherige Chef Kurt Reissnegger mit Ende Oktober seinen Ruhestand antritt.

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Schneeberger ist somit sowohl Channelmanager als auch Kulturchef des Senders. ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher würdigte Schneeberger am Mittwoch als „wahren Kulturprofi“ und zeigte sich „überzeugt davon, dass er den Sender in dieser Übergangsphase mit ruhiger Hand führen wird“. Reissnegger dankte sie für dessen „wertvolles Engagement“. „Entscheidungen über langfristige personelle Weichenstellungen obliegen dem künftigen ORF-Generaldirektor Clemens Pig“, teilte der ORF mit.

Der künftige ORF-Generaldirektor Clemens Pig wird dann über die langfristige Besetzung der ...
Der künftige ORF-Generaldirektor Clemens Pig wird dann über die langfristige Besetzung der Ö1-Spitze entscheiden.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Sorge vor „Beseitigung der Eigenständigkeit“ von Ö1
Vor wenigen Wochen hatte sich die IG Autorinnen Autoren – die Berufsvertretung für Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Publizistinnen, Publizisten sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Österreich – über eine mögliche Nicht-Nachbesetzung der Ö1-Leitung besorgt gezeigt. „Wer die eigenständige Leitung von Ö1 abschafft, will die Eigenständigkeit von Ö1 beseitigen, daran kann nicht der geringste Zweifel bestehen“, mahnte Geschäftsführer Gerhard Ruiss.

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Vonseiten Ö1 wollte man damals gegenüber der APA die Vorhaltungen der IG nicht kommentieren: „Vor dem Hintergrund des laufenden Re-Strukturierungs- und Transformationsprozesses und der Neu-Organisation der Direktionen ab 1. Jänner 2027 wird der ORF Spekulationen über Besetzungen von Leitungsfunktionen nicht kommentieren.“

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