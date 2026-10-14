Boot gekentert
Mindestens 13 Kinder im Ganges ertrunken
Schreckliches Bootsunglück im indischen Bundesstaat Bihar: Behördenangaben zufolge sind bei einem Bootsunglück auf dem Ganges in der Nähe des Dorfes Rampur Shyamchand mindestens 13 Kinder ertrunken.
Das Boot, das mit zahlreichen Menschen unterwegs zu einer religiösen Feier in einem Dorf gewesen war, kenterte am Dienstagabend. Anrainer eilten zum Fluss und leuchteten mit ihren Handys, um Opfer zu finden. Zunächst wurden 13 tote Kinder geborgen.
Unter den sechs Menschen, die gerettet wurden, waren Berichten zufolge zwei Kinder in einem lebensbedrohlichen Zustand. Ein Mitarbeiter des örtlichen Gesundheitszentrums sagte, vier Erwachsene und zwei Kinder seien ins Bezirkskrankenhaus gebracht worden.
Mehrere Passagiere werden vermisst
Der Rettungs- und Bergungseinsatz wurde in der Nacht unterbrochen und am Mittwochmorgen fortgesetzt, wie ein Behördenvertreter des Bezirks Vaishali sagte. Mehrere Menschen wurden demnach noch vermisst. „Es war schon dunkel, als wir plötzlich Kinder schreien und um Hilfe rufen hörten“, berichtete der Dorfbewohner Ravi Yadav, der sich am Dienstagabend an dem Rettungseinsatz beteiligte. „Wir konnten nur drei Kinder retten, indem wir Handy-Lichter und Fackeln nutzten, weil es dunkel war.“
Wohl zu viele Menschen an Bord
Der Dorfbewohner Ramlakhan Rai sagte, das verunglückte Boot sei „klein“ und „in keinem guten Zustand“ gewesen. Viele Menschen hätten sich auf dem Boot gedrängt, obwohl es eigentlich nur für eine Handvoll Menschen geeignet gewesen sei. „Es war niederschmetternd: Einige Familien haben all ihre Kinder verloren.“
Rai hob zuvor, dass die Dorfbewohner angesichts der Überschwemmungen in den vergangenen zwei Monaten dringend auf Boote angewiesen seien. Die örtliche Regierung habe aber nichts unternommen, um Boote in schlechtem Zustand zu reparieren oder zu ersetzen.
Indiens Regierungschef Narendra Modi nannte das Unglück „zutiefst schmerzhaft“. Er sagte den Angehörigen der Opfer Entschädigungszahlungen zu. Auf Indiens Wasserwegen ereignen sich häufig Bootsunglücke. Oftmals werden sie auf Überladung der Boote, andere Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften und unzureichende lebensrettende Ausrüstung an Bord zurückgeführt.
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