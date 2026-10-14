Mindestens 13 Kinder im Ganges ertrunken

Mehrere Passagiere werden vermisst

Der Rettungs- und Bergungseinsatz wurde in der Nacht unterbrochen und am Mittwochmorgen fortgesetzt, wie ein Behördenvertreter des Bezirks Vaishali sagte. Mehrere Menschen wurden demnach noch vermisst. „Es war schon dunkel, als wir plötzlich Kinder schreien und um Hilfe rufen hörten“, berichtete der Dorfbewohner Ravi Yadav, der sich am Dienstagabend an dem Rettungseinsatz beteiligte. „Wir konnten nur drei Kinder retten, indem wir Handy-Lichter und Fackeln nutzten, weil es dunkel war.“