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Rezept der Woche

Köstliches Kürbiskernöl, proteinreiche Käferbohnen

Rezept der Woche
14.10.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im herbstlichen Kürbiskern-Öl Spezial kocht Peter Lehner wieder mit einem der Vorzeigeprodukte aus Österreich. Das steirische Kürbiskernöl g.g.A (geschützte geografische Angabe) wird mit viel Liebe zu ehrlichen Lebensmitteln hergestellt. Die Produktionsansprüche sind hoch und nur mit der „g.g.A“ Angabe wird das nussige Kernöl den Qualitätsansprüchen gerecht. Die Mayonnaise daraus ist ein Gedicht! Dazu zaubert Peter Lehner aus den ebenfalls qualitativ hochwertigen und proteinreichen steirischen Käferbohnen g.U. (geschützte Ursprungsangabe) köstliche Kroketten. Die kandierten Kürbiskerne sorgen für den Crunch.

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Käferbohnen Kroketten mit Kernöl Mayonnaise und Kren
Zutaten: 100g gekochte gepresste Erdäpfel, 100g gehackte, gekochte Käferbohnen g.U., 50g fein geschnittener Speck, 2 fein geschnittene Schalotten, 1 Ei, 1 El gehackte Petersilie, Salz, Pfeffer, Muskatnuss100g Mehl, 100g Semmelbrösel, 2 Eier, Sonnenblumenöl zum frittieren. 
Zubereitung:
Speck mit den Schalotten langsam knusprig braten. Mit den restlichen Zutaten zu einer kompakten Masse kneten und zu gleich großen Kroketten formen. In Mehl, Ei und Brösel wenden und in Öl knusprig frittieren.

Zutaten Kernöl Mayonnaise: 1 Eidotter, 1 Tl Senf, Zitronensaft, 150ml Kürbiskernöl g.g.A.

Zubereitung: 
Dotter, Senf und Zitrone in einer Schüssel verrühren. Langsam das Öl dazugeben und dabei ständig mit einem Schneebesen rühren. Wenn die Emulsion leicht fest ist mit Salz abschmecken. 

Echte steirische Schmankerl: Kürbiskernöl g.g.A. und Käferbohnen g.U. sorgen für höchsten ...
Echte steirische Schmankerl: Kürbiskernöl g.g.A. und Käferbohnen g.U. sorgen für höchsten Genuss.(Bild: krone.tv)

Zutaten Kandierte Kürbiskerne mit Curry: 100g Kübiskerne, 30g Zucker, 30g Wasser, 1 TL Currypulver
Zubereitung: 
Zucker und Wasser in einen Topf geben und aufkochen. Die Kerne dazu geben und unter ständigem Rühren karamellisieren. Abkühlen lassen und mit Currypulver und etwas Kernöl würzen. Auf einem Blech abkühlen lassen.

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