Köstliches Kürbiskernöl, proteinreiche Käferbohnen

Im herbstlichen Kürbiskern-Öl Spezial kocht Peter Lehner wieder mit einem der Vorzeigeprodukte aus Österreich. Das steirische Kürbiskernöl g.g.A (geschützte geografische Angabe) wird mit viel Liebe zu ehrlichen Lebensmitteln hergestellt. Die Produktionsansprüche sind hoch und nur mit der „g.g.A“ Angabe wird das nussige Kernöl den Qualitätsansprüchen gerecht. Die Mayonnaise daraus ist ein Gedicht! Dazu zaubert Peter Lehner aus den ebenfalls qualitativ hochwertigen und proteinreichen steirischen Käferbohnen g.U. (geschützte Ursprungsangabe) köstliche Kroketten. Die kandierten Kürbiskerne sorgen für den Crunch.