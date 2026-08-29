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Alkohol und Drogen: 23 Führerscheine abgenommen

Kärnten
29.08.2026 13:37
Alkohol oder Drogen am Steuer: Das ist zu gefährlich, wer so fährt, muss mit Führerscheinabnahme ...
Alkohol oder Drogen am Steuer: Das ist zu gefährlich, wer so fährt, muss mit Führerscheinabnahme rechnen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Don‘t drink an drive – jeder weiß es. Und dennoch setzen sich immer wieder Alkoholisierte hinters Steuer, was zu gefährlichen Situationen und tödlichen Unfällen führen kann. Eine Schwerpunktaktion der Polizei mahnt wieder zur Vorsicht.

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In einem kärntenweiten Schwerpunkt wurden in der Nacht auf Samstag 22 Führerscheine wegen Lenkens eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss, einer wegen Drogen am Steuer abgenommen. 13 Lenker hatten eine Minderalkoholisierung.

Minderalkoholisierung

Die gesetzlich festgelegten Alkoholgrenzwerte sind Höchstgrenzen; werden sie überschritten, macht man sich strafbar. Doch auch ein niedrigerer Alkoholgehalt oder etwaige Wechselwirkungen mit Medikamenten können dazu führen, dass jemand nicht mehr fahrtauglich ist. Fachlich spricht man dann von einer Minderalkoholisierung. Und auch da kann es Strafen geben.

Dazu kamen in jener Nacht 316 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrzeuggesetz. 272 Organmandate wurden ausgestellt.

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