Der Altbürgermeister von Maria Wörth ist gestorben

Adolf Stark, der langjährige Bürgermeister von Maria Wörth, ist 76-jährig verstorben. Er wirkte auch auf Landesebene politisch. Die Freiheitliche Partei trauert mit der Familie.
„Adolf Stark war ein großartiger Mensch und über viele Jahre ein engagiertes Mitglied der Freiheitlichen. Mit seinem Wirken konnte er sowohl auf Gemeinde- als auch auf Landesebene vieles bewegen“, zeigen sich FPÖ-Parteichef Klubobmann Erwin Angerer und Josef Krammer, der Bezirksparteiobmann von Klagenfurt-Land, betroffen.
Von 1999 bis 2013 war Adolf Stark Abgeordneter zum Kärntner Landtag und darüber hinaus langjähriger Bezirksparteiobmann. Von 1997 bis 2015 gestaltete er die Geschicke der Gemeinde Maria Wörth als Bürgermeister mit. „Gerade in den Jahren rund um den GTI-Tourismus war Adolf Stark eine wichtige Persönlichkeit der Region und wurde weithin als ,GTI-Bürgermeister‘ bekannt“, erinnern die Freiheitlichen.
„Mit Adolf Stark verliert die Freiheitliche Partei einen langjährigen Wegbegleiter und einen Menschen, der sich über Jahrzehnte mit viel Engagement für seine Heimat und seine politischen Überzeugungen eingesetzt hat. Wir werden seine Erfahrung, seine Verbundenheit mit Kärnten und vor allem seine Persönlichkeit in dankbarer Erinnerung behalten“, so Angerer und Krammer.
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