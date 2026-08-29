Ladewagen kippte um: Bauer mit Fuß eingeklemmt

Schrecklicher Unfall am Freitagnachmittag in Sölden (Tiroler Bezirk Imst)! Ein Landwirt war mit seinem Ladewagen auf einem Feld, als das Gefährt plötzlich umkippte. Der Mann wollte sich mit einem Sprung aus dem Fahrzeug retten, wurde jedoch dabei eingeklemmt.
Der 55-jährige Einheimische war auf einem Feld mit dem Heuladen beschäftigt. Gegen 14.40 Uhr verlor sein Ladewagen in einem steilen Gelände den Halt und kippte um.
Der Mann versuchte sich noch mit einem Sprung aus dem Fahrzeug zu retten, wurde jedoch dabei mit dem linken Fuß eingeklemmt. Die Frau des Opfers beobachtete den Unfall und setzte umgehend die Rettungskette in Gang.
Ersthelfer und Notarzt rasch vor Ort
Ersthelfer konnten den Mann rasch befreien. Die Rettung sowie das Notarztteam des Notarzthubschraubers „Martin 2“ führten eine Erstversorgung durch und brachten den Mann mit schweren Verletzungen am linken Unterschenkel ins Krankenhaus nach Zams.
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