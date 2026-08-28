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Vuelta a Espana

Podium in Reichweite! Gall bereits Gesamt-Vierter

Sport-Mix
28.08.2026 18:15
Felix Gall verbesserte sich bei der Vuelta auf den Gesamtrang vier.
Felix Gall verbesserte sich bei der Vuelta auf den Gesamtrang vier.(Bild: AFP/LUCA BETTINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Felix Gall hat sich bei der spanischen Radrundfahrt im Gesamtklassement weiter nach vorne gearbeitet. Der Osttiroler kam am Freitag auf der siebenten Vuelta-Etappe mit Bergankunft in Aramon Valdelinares auf Rang 20, von den Favoriten war nur der slowenische Leader Tadej Pogacar um sechs Sekunden schneller im Ziel. Gall verbesserte sich vom fünften auf den vierten Gesamtrang, 5:01 Min. hinter Pogacar. 

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Den Tagessieg sicherte sich der Norweger Andreas Leknessund. Der 27-Jährige vom Team Uno-X Mobility gewann das knapp 150 km lange Teilstück mit 34 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann und Teamkollegen Tobias Johannessen. Für Norwegen bedeutete das am Tag der Nachricht über den Tod von König Harald V. einen Doppelsieg. Für Leknessund war es der erste Sieg bei einer Grand Tour. Dritter wurde mit 47 Sekunden Rückstand der Belgier Wout van Aert.

Gall überholt Carapaz
Gall hatte knapp viereinhalb Minuten Rückstand auf Leknessund, konnte aber mit Unterstützung seines Teamkollegen Gregor Mühlberger – der 25. wurde – Zeit auf die unmittelbare Konkurrenz durch eine Attacke am Schlussanstieg gutmachen. Nur Superstar Pogacar blieb unantastbar. Der im Klassement zweitplatzierte Spanier Enric Mas verlor zehn Sekunden auf Gall. Der auf Rang drei liegende Slowene Primoz Roglic büßte 23 Sekunden auf den Österreicher ein, der viermalige Vuelta-Sieger hat nur mehr elf Sekunden Vorsprung auf den 28-Jährigen.

„Zufrieden mit Ergebnis“
„Es war schön, ein paar Lücken zu schaffen. Daher bin ich ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis heute. Wir wollten es erst ein wenig konservativer angehen. Aber dann war es doch ein Tag, um etwas zu probieren. Wenn man starke Teamkollegen hat, dann geht das. Gregor war sehr motiviert und hat mich gepusht“, meinte Gall im Ziel. „Tadej ist sein Tempo gefahren. Ich habe mich nicht wirklich auf ihn fokussiert. Es ist ein Rennen ums Podium.“

Gall, der Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador überholte, hat seinerseits im Gesamtklassement mehr als eine Minute Vorsprung auf den nun Fünften, Sepp Kuss aus den USA. Pogacar baute seine Führung indes auf 3:50 Min. aus. Österreich-Rundfahrtsieger Mühlberger arbeitete sich indes auf Rang zehn vor, 9:29 Min. hinter Pogacar. Am Samstag steht eine flache Etappe über 171 km zwischen Pucol und Xeraco im Osten des Landes an.

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