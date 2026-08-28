Podium in Reichweite! Gall bereits Gesamt-Vierter

„Zufrieden mit Ergebnis“

„Es war schön, ein paar Lücken zu schaffen. Daher bin ich ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis heute. Wir wollten es erst ein wenig konservativer angehen. Aber dann war es doch ein Tag, um etwas zu probieren. Wenn man starke Teamkollegen hat, dann geht das. Gregor war sehr motiviert und hat mich gepusht“, meinte Gall im Ziel. „Tadej ist sein Tempo gefahren. Ich habe mich nicht wirklich auf ihn fokussiert. Es ist ein Rennen ums Podium.“