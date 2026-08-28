Aufregung um Umfrage | „Verfälschtes Ergebnis“

„Verfälschtes Ergebnis“ Erhoben wurden von den Meinungsforschern lediglich die Antworten von 16- bis 75-jährigen Oberösterreichern. Dazu veröffentlichen wir heute in der „Krone“ einen gewichtigen Leserbrief – von Josef Pühringer, Landeshauptmann a.D. Er schreibt: „Als Angehöriger der Generation 75+ und als Obmann der größten Seniorenorganisation des Landes, des OÖ Seniorenbundes, habe ich mit Bedauern festgestellt, dass Senioren offensichtlich für die Grünen in Oberösterreich nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung haben.“ Man übergehe damit eine Gruppe von Wählerinnen und Wählern im Ausmaß von 140.000 bis 150.000 Menschen. Pühringer: „Das finde ich alles andere als okay! Auch über 75-Jährige sind Wählerinnen und Wähler, auch wenn sie erfahrungsgemäß nicht zum Stammpublikum der Grünen zählen!“ Der Alt-Landeshauptmann glaubt, dass offensichtlich Gruppen in der Umfrage ausgeschlossen werden sollten, „die nicht sehr grün-affin sind“, wodurch aber das Ergebnis verfälscht werde. In etwas mehr als einem Jahr werden wir wissen, wie die Oberösterreicher wirklich gewählt haben – auch jene 75+!