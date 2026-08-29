Wie kleines Dorf über Grenzen weit hinauswächst

So funktioniert Integration in der Praxis

Auch in Sachen Integration leistet die Gemeinschaft vorbildliches. So zog vor acht Jahren eine palästinensische Familie, die aus Syrien flüchten musste, in die einstige Volksschule gegenüber dem Feuerwehrhaus. Schnell verlor der damals 14-jährige Moustafa die Scheu vor den „Fremden“ und er bot seine Hilfe beim Erdäpfelschneiden für den Punschstand an. Heute sind er und sein Bruder Saed fixe Mitglieder bei der Feuerwehr, die trotz islamischen Glaubens mit den Florianis an Feiertagen auch in die Kirche mit „ausrücken“.