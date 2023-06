Wo Motorrad-Engel und Power Rangers zum Fest laden

Eine außerordentliche Geschichte hat der kleine Ort Eibenstein bei Raabs an der Thaya im Waldviertel zu erzählen. 2001 wollte der mittlerweile verstorbene Altabt von Stift Geras, Joachim Angerer, wieder mehr Menschen in die Pfarre locken. Zum 850-Jahre-Jubiläum lud man deshalb Motorradfahrer mit ihren Maschinen auf die Festwiese und erbat Gottes Segen für eine sichere Fahrt. Erfolgreich ließ Angerer über die Jahre breite und tiefe Wurzeln für das heutige Biker-Fronleichnam wachsen. Immer mehr Teilnehmer führten so auch zum Motorradengel „Raphael“ (Foto), der auf der Jubiläumswiese erbaut wurde.