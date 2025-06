Ort hat zehnmal so viele Motorräder als Bürger

Motorradfahrer kommen auch aus Deutschland

Auch heuer wird in der kleinen Waldviertler Pfarre zum Biker-Fronleichnam am Donnerstag, 19. Juni, ab 9.30 Uhr mit Heiliger Messe von Abt Conrad Müller geladen. Dabei reisen einige Pilger sogar von Deutschland an, zwischen 500 und 600 werden erwartet. Nach gemeinsamer Ausfahrt durch die Dörfer der Pfarre wird zum Mittagstisch geladen.