Land fördert Energiewende in den Gemeinden

Kärntenweit stellt das Land dafür bislang 400.000 Euro zur Verfügung – die Gemeinden in St. Veit und Feldkirchen erhalten nun 50.000 Euro. „Insgesamt löst der Kommunale Energieeffizienzbonus in St. Veit und Feldkirchen Investitionen in Höhe von 190.000 Euro aus. Das ist ein wichtiger Impuls für die Energiewende in den Gemeinden sowie für die regionale Wirtschaft“, so Schuschnig.