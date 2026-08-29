Land fördert Energiewende in den Gemeinden

Rund 50.000 Euro erhalten die Bezirke St. Veit und Feldkirchen für energieeffiziente Vorhaben. Landesrat und Energiereferent Sebastian Schuschnig beschreibt die Landesförderung als „wichtigen Impuls für die regionale Wirtschaft“.
Der Energieeffizienzbonus soll Kommunen bei Investitionen in die Energie- und Mobilitätswende unterstützen. Die Landesförderung wurde von Landesrat Sebastian Schuschnig vergangenes Jahr ins Leben gerufen und wird heuer neu aufgestellt.
Seitens der Gemeinden wird die Initiative sehr gut angenommen, betont Schuschnig und sagt: „Wir schaffen damit wertvolle Anreize und ermöglichen so auch in Zeiten knapper Gemeindebudgets wichtige Investitionen. Das bringt spürbaren Schwung in die kommunale Energiewende und entlastet gleichzeitig unsere Gemeinden.“
Das Geld aus der Förderung wird dabei für energieeffiziente Vorhaben verwendet – wie etwa für die Anschaffung moderner Elektrogeräte, der Reduktion des Energieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden oder für nachhaltige Mobilitätsprojekte.
Kärntenweit stellt das Land dafür bislang 400.000 Euro zur Verfügung – die Gemeinden in St. Veit und Feldkirchen erhalten nun 50.000 Euro. „Insgesamt löst der Kommunale Energieeffizienzbonus in St. Veit und Feldkirchen Investitionen in Höhe von 190.000 Euro aus. Das ist ein wichtiger Impuls für die Energiewende in den Gemeinden sowie für die regionale Wirtschaft“, so Schuschnig.
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