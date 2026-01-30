Vorteilswelt
Gegenwind

FPÖ platzt in Windrad-Verhandlung von Gemeinde

Niederösterreich
30.01.2026 08:00
Niederösterreich baut weiter Windkraft aus. In Traismauer sind acht Windräder geplant, im ...
Niederösterreich baut weiter Windkraft aus. In Traismauer sind acht Windräder geplant, im Traunwald vier.(Bild: EVN)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Im Weinviertler Traunwald sollen sich künftig vier zusätzliche Windräder drehen. FPÖ-Energiesprecher Dieter Dorner demonstrierte bei einer Verhandlung in der Gemeinde Groß-Schweinbarth.

Seit es den „Windzonenplan“ gibt, sorgt er für pikante Diskussionen. Im März 2024 zeigte die ÖVP-FPÖ-Landesregierung erstmals her, wo in Niederösterreich noch Platz und Potenzial für neue Windräder schlummert. Im Vorjahr wurden ganze 23 neue Anlagen aufgestellt. Die freiheitlichen Landesräte stimmten einst den zusätzlichen Flächen zu, wie auch die SPÖ. Geht es um direkte Anrainer, segeln die Blauen aber mit Gegenwind. Auch was die Zerstörung der Natur betrifft, solle man skeptisch bleiben, meint die FPÖ.

Vergangenen Mittwoch schlich sich FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner in Groß-Schweinbarth (Bezirk Gänserndorf) in eine nicht öffentliche Verhandlung, um zu protestieren. In der schwarzen Gemeinde ging es um die geplanten Windräder im Hochleithenwald – auch Traunwald genannt. Der Bau könnte diesen Sommer starten.

Warum gehen bei der Verhandlung über die Windräder im Hochleithenwald nur Vertreter der Freiheitlichen hin?

Dieter Dorner, FPÖ NÖ

Wald ist „Naturjuwel für Kinder“
Doch wenn eine Gemeinde in einer vom Land erlaubten Zone Windräder bauen will, muss vorher einiges genehmigt werden: Umweltverträglichkeit, Elektrizitätsrecht und Lärmschutz. Auch wenn Zonen bewilligt werden, müsse man sich ein Projekt immer genau anschauen, heißt es von der FPÖ. „Und das Naturjuwel Hochleithenwald muss für Kinder erhalten bleiben!“, poltert Dorner in der Gemeinde Groß-Schweinbarth. Hier sei der Erholungswert der Natur für die Bevölkerung wichtiger.

Weiter westlich, in Traismauer (Bezirk St. Pölten), sammeln die Blauen indes Stimmen für eine dritte Volksbefragung zu acht geplanten Windrädern. Auch mit Genehmigungen wäre der Baustart dort aber frühestens 2029 möglich.

Niederösterreich

