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„Jugend zum Sport“

Neuer Rekord: Jugend stürmt dieses Sportevent

Land & Leute
28.08.2026 22:00
„Jugend zum Sport“ bewegte heuer so viele Kinder und Jugendliche wie noch nie.
„Jugend zum Sport“ bewegte heuer so viele Kinder und Jugendliche wie noch nie.(Bild: Joachim Maislinger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Insgesamt 8.134 junge Teilnehmer stürmten die diesjährige Aktion „Jugend zum Sport“ des Landes Salzburg – es sind so viele wie noch nie. Zwei Wochen lang durften die Jungen verschiedene Sportarten im Sportzentrum Rif in Begleitung von Experten ausprobieren. 

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Die Aktion fand zwei Wochen lang im Sportzentrum Rif in Hallein statt. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis14 Jahren konnten verschiedene Sportarten ausprobieren. Begleitet wurden sie dabei von Experten. 

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An zehn Veranstaltungstagen machten insgesamt  3.970 Burschen und 4.164 Mädchen mit. Besonders überraschend: In der ersten Woche waren es gleich viele Teilnehmerinnen wie Teilnehmer. In der zweiten Woche machten 2.267 Mädchen mit und waren somit in der Überzahl. Bei den Burschen nahmen in diesem Zeitraum knapp über 2.000 teil. 

Tag des Sports im September

Am Donnerstag endete das Event. Wer interessiert ist, der kann beim Tag des Sports am Sonntag, den 12. September beim Residenzplatz in der Salzburger Altstadt von 12 bis 18 Uhr mitmachen. Auch da werden mehrere Sportarten angeboten. 

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