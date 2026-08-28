Neuer Rekord: Jugend stürmt dieses Sportevent

An zehn Veranstaltungstagen machten insgesamt 3.970 Burschen und 4.164 Mädchen mit. Besonders überraschend: In der ersten Woche waren es gleich viele Teilnehmerinnen wie Teilnehmer. In der zweiten Woche machten 2.267 Mädchen mit und waren somit in der Überzahl. Bei den Burschen nahmen in diesem Zeitraum knapp über 2.000 teil.