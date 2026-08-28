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„Mayrische“ sperrt zu

Aus nach 434 Jahren: Musiknoten-Geschäft schließt

Salzburg
28.08.2026 16:25
Die Mayrische Musikalienhandlung muss schließen.
Die Mayrische Musikalienhandlung muss schließen.(Bild: Tröster Andreas)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Mayrische Musikalienhandlung in der Stadt Salzburg sperrt mit Ende September zu. In der „Mayrischen“ gab es seit 1592 Noten und Partituren zu kaufen, sie dürfte eine der ältesten bestehenden Musikalienhandlungen im deutschsprachigen Raum sein.

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„Nach einer langen und intensiven Prüfung verschiedener Möglichkeiten“ habe die Geschäftsführung der „Mayrische Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung“ entschieden, den stationären Betrieb der beiden Geschäfte in Salzburg und Wien zu beenden, teilt die Universal Edition mit. 

Einen letzten Strohhalm gibt es allerdings: Für die „Mayrische“ in Salzburg werde derzeit geprüft, ob sie durch einen neuen Betreiber weitergeführt werden kann. Der Ausgang der Entscheidung sei aber noch offen.

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Bereits im Jahr 2020 stand die „Mayrische“ in Salzburg vor dem Aus. Nach einem Aufschrei der Kulturszene – mehr als 3.000 Unterstützerinnen und Unterstützer beteiligten sich damals an Petitionen zum Erhalt – wurde das Geschäft gerettet. Es wechselte verkleinert von der Theatergasse an den neuen Standort ins Kunstquartier in der Bergstraße. Die Umsätze seien insbesondere nach der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen und konnten nicht wieder das frühere Niveau erreichen.

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