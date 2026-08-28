Aus nach 434 Jahren: Musiknoten-Geschäft schließt

Bereits im Jahr 2020 stand die „Mayrische“ in Salzburg vor dem Aus. Nach einem Aufschrei der Kulturszene – mehr als 3.000 Unterstützerinnen und Unterstützer beteiligten sich damals an Petitionen zum Erhalt – wurde das Geschäft gerettet. Es wechselte verkleinert von der Theatergasse an den neuen Standort ins Kunstquartier in der Bergstraße. Die Umsätze seien insbesondere nach der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen und konnten nicht wieder das frühere Niveau erreichen.