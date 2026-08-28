Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wieder Polizeieinsatz

Lärm riss Hauptbahnhofs-Anrainer aus dem Schlaf

Salzburg
28.08.2026 20:00
Nächtlicher Einsatz am Hauptbahnhof – sogar ein Polizeihund war dabei.
Nächtlicher Einsatz am Hauptbahnhof – sogar ein Polizeihund war dabei.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Erneut ein Großeinsatz der Polizei am Salzburger Hauptbahnhof! In der Nacht auf Freitag alarmierten gleich mehrere Anrainer die Beamten zum Engelbert-Weiß-Weg beim Einkaufszentrum. Knapp ein Dutzend Einsatzkräfte rückten kurz vor 1 Uhr morgens aus. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Bahnhofsgegend in der Elisabeth-Vorstadt kommt nicht zur Ruhe. Am Freitagmorgen beobachteten mehrere Passanten, wie die Polizei mit mehreren Streifenwagen ausgerückt ist. 

Lesen Sie auch:
Der Südtiroler Platz am Hauptbahnhof wird laut den Frauen mit Unsicherheit und Kriminalität ...
„Krone“ fragt nach
Frauen haben Angst: „Hauptbahnhof zu gefährlich“
25.08.2026
Prozess in Salzburg
Bluttat am Hauptbahnhof mit Bierflasche und Messer
23.02.2026
„Krone“-Kommentar
Salzburger Hauptbahnhof zu gefährlich für Polizei?
25.08.2026

Gleich ein knappes Dutzend Polizisten – mit einem Diensthund im Einsatz – überprüften einige Personen. Vor allem ein 28-jähriger Salzburger habe sich laut der Polizei ungebührlich verhalten. Er wurde angezeigt. 

Blaulicht im Bahnhofsviertel: Regelmäßig muss die Polizei hier ausrücken
Blaulicht im Bahnhofsviertel: Regelmäßig muss die Polizei hier ausrücken(Bild: Markus Tschepp)
Blaulicht im Bahnhofsviertel: Regelmäßig muss die Polizei hier ausrücken
Blaulicht im Bahnhofsviertel: Regelmäßig muss die Polizei hier ausrücken(Bild: Markus Tschepp)

Alarmiert wurden die Beamten ursprünglich wegen extremen Lärms, der die Bewohner in der Gegend aus dem Schlaf gerissen haben dürfte. Angaben dazu, ob der 28-Jährige der Unruhestifter war, machte die Polizei nicht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
28.08.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
189.652 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
176.377 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
129.882 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1201 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
992 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
782 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf