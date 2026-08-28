Lärm riss Hauptbahnhofs-Anrainer aus dem Schlaf

Erneut ein Großeinsatz der Polizei am Salzburger Hauptbahnhof! In der Nacht auf Freitag alarmierten gleich mehrere Anrainer die Beamten zum Engelbert-Weiß-Weg beim Einkaufszentrum. Knapp ein Dutzend Einsatzkräfte rückten kurz vor 1 Uhr morgens aus.
Die Bahnhofsgegend in der Elisabeth-Vorstadt kommt nicht zur Ruhe. Am Freitagmorgen beobachteten mehrere Passanten, wie die Polizei mit mehreren Streifenwagen ausgerückt ist.
Gleich ein knappes Dutzend Polizisten – mit einem Diensthund im Einsatz – überprüften einige Personen. Vor allem ein 28-jähriger Salzburger habe sich laut der Polizei ungebührlich verhalten. Er wurde angezeigt.
Alarmiert wurden die Beamten ursprünglich wegen extremen Lärms, der die Bewohner in der Gegend aus dem Schlaf gerissen haben dürfte. Angaben dazu, ob der 28-Jährige der Unruhestifter war, machte die Polizei nicht.
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