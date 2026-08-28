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Zwei Verletzte

Knall weckte Anrainer: Drei Autos zusammengestoßen

Salzburg
28.08.2026 11:25
Das Fahrzeug eines 26-jährigen Pinzgauers wurde völlig zerstört.
Das Fahrzeug eines 26-jährigen Pinzgauers wurde völlig zerstört.(Bild: BRK BGL)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Heftiger Zusammenstoß im angrenzenden Bayern: Auf der B20 im Ainringer Ortsteil Feldkirchen kollidierten am Donnerstagabend gleich drei Autos miteinander, nachdem ein 33-Jähriger in den Gegenverkehr geraten war. Dabei wurde unter anderem ein 26-jähriger Pinzgauer verletzt.

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Der Einschlag der Fahrzeuge war dabei so laut, dass Anrainer um 20.40 sofort auf den Unfall aufmerksam wurden, wie das Bayerische Rote Kreuz berichtet. Sofort rückte ein Rettungswagen aus Freilassing aus, der von der Freiwilligen Feuerwehr Ainring, dem Freilassinger Notarzt und zwei Rettungswagen aus Bad Reichenhall und Teisendorf unterstützt wurde.

Warum der 33-Jährige in den Gegenverkehr geraten ist, war vorerst unklar.
Warum der 33-Jährige in den Gegenverkehr geraten ist, war vorerst unklar.(Bild: BRK BGL)

Laut ersten Informationen war ein 33-jähriger Bayer in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geraten – und dort mit dem Fahrzeug des 26-jährigen Pinzgauers zusammengestoßen. Dabei wurde auch das Auto eines 40-jährigen Einheimischen gestreift, bzw. durch abgerissene Fahrzeugteile beschädigt. 

Der 33-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Traunstein gebracht. Für den 26-jährigen Pinzgauer ging es mit der Rettung in die Kreisklinik nach Bad Reichenhall. Der 40-Jährige blieb unverletzt. 

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Alle drei Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf knapp 70.000 Euro geschätzt. Die B20 musste für kurze Zeit komplett gesperrt werden. 

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