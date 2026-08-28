Knall weckte Anrainer: Drei Autos zusammengestoßen

Der Einschlag der Fahrzeuge war dabei so laut, dass Anrainer um 20.40 sofort auf den Unfall aufmerksam wurden, wie das Bayerische Rote Kreuz berichtet. Sofort rückte ein Rettungswagen aus Freilassing aus, der von der Freiwilligen Feuerwehr Ainring, dem Freilassinger Notarzt und zwei Rettungswagen aus Bad Reichenhall und Teisendorf unterstützt wurde.