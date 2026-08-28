Auto überschlug sich – Lenkerin verletzt

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst unklar. Ersthelfer waren sofort zur Stelle und versorgten die Lenkerin. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Frau bereits an das Rote Kreuz übergeben worden. Die Feuerwehr Bergheim und der Löschzug Lengfelden waren mit drei Fahrzeugen und neun Personen im Einsatz.