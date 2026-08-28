Auto überschlug sich – Lenkerin verletzt

Mit ihrem Auto überschlagen hat sich eine Lenkerin am Donnerstagnachmittag auf der Mattseer Landesstraße (L101). Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst unklar. Ersthelfer waren sofort zur Stelle und versorgten die Lenkerin. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Frau bereits an das Rote Kreuz übergeben worden. Die Feuerwehr Bergheim und der Löschzug Lengfelden waren mit drei Fahrzeugen und neun Personen im Einsatz.
Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab. Zudem wurde der Verkehr geregelt, Aufräumarbeiten durchgeführt und das Abschleppunternehmen unterstützt.
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