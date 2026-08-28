In Salzburg wird auf Millionen-Geige musiziert

„Durch die neue Location wird es noch intimer. Was uns sehr freut, denn Kammermusik kann man in kleinem Rahmen besser mit dem Publikum teilen. Das ist auch ein bisschen der Sinn unseres Festivals“, so Herzl. Heißt: Die Besucher sind auch hautnah am Geschehen, wenn der Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, Fedor Rudin, auf seiner 300 Jahre alten „Ex Viotti“ Stradivari spielen wird. Im zweistelligen Millionenbereich wird der Wert dieses Instrumentes geschätzt.