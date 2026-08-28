Berg in Hohen Tauern ist wieder namenlos

Höhe wurde für NS-belasteten Namensgeber angepasst

In der Vergangenheit scheute man für den Namensgeber keine Mühen: Weil Pillewizer unbedingt einen 3000er-Gipfel haben wollte, der nach ihm benannt ist, schleppten Unterstützer zur Bergtaufe im Jahr 1988 sogar Steine auf den Berg, um ihn höher zu machen. Je nach Kartenmaterial ist der Gipfel eigentlich nur mit 2097 oder 2099 Metern eingetragen. Die 3000 Meter Seehöhe, die heute in den Karten genannt ist, dürfte die Erhebung nie erreicht haben.