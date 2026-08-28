Berg in Hohen Tauern ist wieder namenlos

Der sogenannte „Pillewizer“ in der Venedigergruppe trug den Namen eines NS-belasteten Wissenschafters. Auf Initiative des Alpenvereins wurde jetzt die Gipfeltafel entfernt. Der Berg bleibt namenlos.
Der Alpenverein habe sich nach gründlicher Recherche zur Person Wolfgang Pillewizer, der Kartograf, Glaziologe, schon 1932 Mitglieder der NSDAP und später SA-Truppenführer war, dazu entschlossen, die Namensnennung zurückzunehmen. Es sei ein Ziel, Personen, die Mitgestalter und damit Täter oder Nutznießer des Nazi-Regimes waren, nicht länger in ehrenhafter Erinnerung zu halten, betont der Alpenverein in einer Aussendung.
Höhe wurde für NS-belasteten Namensgeber angepasst
In der Vergangenheit scheute man für den Namensgeber keine Mühen: Weil Pillewizer unbedingt einen 3000er-Gipfel haben wollte, der nach ihm benannt ist, schleppten Unterstützer zur Bergtaufe im Jahr 1988 sogar Steine auf den Berg, um ihn höher zu machen. Je nach Kartenmaterial ist der Gipfel eigentlich nur mit 2097 oder 2099 Metern eingetragen. Die 3000 Meter Seehöhe, die heute in den Karten genannt ist, dürfte die Erhebung nie erreicht haben.
Die Gipfeltafel wurde am Freitag entfernt. Einen neuen Namen wird die Erhebung zwischen Unter- und Obersulzbachtal nicht bekommen. Der Alpenverein betont, sich für eine offene, inklusive Gesellschaft einzusetzen und bittet Bergsteiger darum, auf der Graterhebung keine Steine mehr anzuhäufen, sondern etwas tiefer abzulegen.
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