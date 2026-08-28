Auspuff so laut wie Kettensäge: Lenker gestoppt

Besonders laut war ein Lenker in der Nacht auf Donnerstag kurz vor Mitternacht auf der Innsbrucker Bundesstraße in der Stadt Salzburg unterwegs. Weil sein Auspuff so laut dröhnte, geriet er in eine Polizeikontrolle – mit überraschendem Ergebnis ...
Kurz vor Mitternacht wurde der Fahrer mit seinem Auto auf der Innsbrucker Bundesstraße von den Beamten aufgehalten. Wegen des extremen Lärms überprüfte die Polizei ihn. Diese ergab einen Wert von 104 statt erlaubter 86 dB(A). Das entspricht einer Kettensäge in unmittelbarer Nähe.
Um auf diese Lautstärke zu kommen, entfernte der Fahrer offensichtlich einen Teil des Auspuffschalldämpfers, so die Polizei. Das fehlende Teil führte der Fahrer aus Salzburg in seinem Kofferraum mit. Nachdem er es wieder eingebaut hatte, durfte er weiterfahren. Der Fahrer wurde angezeigt.
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