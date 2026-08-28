Auf den Norden Salzburgs rollt eine Superzelle zu

Schon jetzt ist die Sicht im Flachgau und im Tennengau stark getrübt, der Saharastaub zieht derzeit massiv über das Land hinweg. Doch damit nicht genug: Am Nachmittag steuert eine Gewitter-Superzelle auf das Land Salzburg zu. Liliane Hofer von GeoSphere Austria schildert, womit die Salzburger rechnen müssen...
Sturmböen mit 90 km/h, dazu Hagel sind es, die ab 16 Uhr über das nördliche Bundesland hinwegfegen werden. So zumindest lautet die derzeitige Prognose der GeoSphere Austria. Meteorologin Liliane Hofer erläutert: „Im Laufe des Nachmittags wird die aktuelle Kaltfront mit Wind von Westen her aufziehen. Wann genau, hängt von der Druckwelle ab, die auf uns zusteuert.“ So sind es eben Sturm und Hagel, die dann über den Norden Salzburgs hereinbrechen könnten.
Doch damit nicht genug: Eine Gewitter-Superzelle steuert ebenfalls auf das Bundesland zu. Hierzu erklärt Hofer: „Das Timing der Zelle ist ganz schwer vorherzusagen, aber wir rechnen im Laufe des frühen Abends bis in die erste Nachthälfte damit.“ Hauptsächlich wird auch diese Zelle den Flachgau und den Tennengau treffen, die Gewitter werden sich jedoch über das gesamte Bundesland hinweg ausbreiten. Hofers Rat: „Balkone und Garten sichern und wer kann, sollte das Auto unterstellen.“
Bereits jetzt sind die Salzburg mit extrem diesiger Luft konfrontiert. Es sei ein durchwegs größeres Aufkommen von Saharastaub. Dazu kommt es zu Sichtbeeinträchtigungen. Da es sich dabei um Feinstaub handelt, könne durch den Wüstenstaub auch die Luftqualität negativ beeinflusst werden.
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