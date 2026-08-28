Auf den Norden Salzburgs rollt eine Superzelle zu

Doch damit nicht genug: Eine Gewitter-Superzelle steuert ebenfalls auf das Bundesland zu. Hierzu erklärt Hofer: „Das Timing der Zelle ist ganz schwer vorherzusagen, aber wir rechnen im Laufe des frühen Abends bis in die erste Nachthälfte damit.“ Hauptsächlich wird auch diese Zelle den Flachgau und den Tennengau treffen, die Gewitter werden sich jedoch über das gesamte Bundesland hinweg ausbreiten. Hofers Rat: „Balkone und Garten sichern und wer kann, sollte das Auto unterstellen.“