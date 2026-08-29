The Warning: Rock‘n‘Roll-Power mit viel Empathie

Unterwegs mit den ganz Großen

Die zweite wichtige Schule in der Kindheit war das allseits beliebte Computerspiel „Rock Band“, das den drei Schwestern einige spannende Nächte brachte. Vater und Onkel haben früh Anfragen von Plattenfirmen abgelehnt, das Debüt via Crowdfunding finanziert und sich viel Zeit gelassen, bis man die beim Branchenriesen Republic Records unterzeichnete – der Kontrakt hält übrigens noch immer. „Im Endeffekt war es das Computerspiel, dass die Lust auf Gitarre und Schlagzeug so richtig in uns entfachte. Von dort war klar, dass wir niemals den Retourgang einlegen würden, sondern fokussiert an unserer Karriere arbeiten werden.“ Klassisch beginnt man mit Cover-Songs, bis sich zunehmend eigenes Material in den schreiberischen Kanon einschleicht. Mit Metallicas „Enter Sandman“ erobert man YouTube und sichert sich unglaublich viele neue Fans. Als man die Pandemie überstand, kam auch das Live-Geschäft ins Rollen. Man tourte mit Muse, den Foo Fighters und Halestorm und eröffnete in der Heimat Monterrey eine Show für Guns N‘ Roses. „Einen Plan B hatten wir nie“, sagt Daniela selbstbewusst, „wir und unsere ganze Familie haben 150 Prozent in diese Band gesteckt. Von Anfang an. Es war klar, dass wir keine Abstriche machen würden.“