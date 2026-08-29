Gewinnen Sie Tickets für das Finale von Arsonore

Los geht es am 2. September mit „Love is all you need!“, bei dem das Vocalforum Graz unter Franz Herzog auf hochkarätige Solisten, darunter das prämierte Gugg Piano Duo und Schirmer höchstselbst treffen. Dazu kommt noch ein „Arsonore-Philosophicum“ mit Michael Lehofer und Erika Pluhar. Am zweiten Abend gibt es alle drei Liebesträume von Liszt, Mozarts Klarinettenkonzert mit dem erst 17-jährigen Daniel Kückmeier und Schumanns Klavierquintett in Es-Dur zu erleben.