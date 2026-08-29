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Festival in Graz

Gewinnen Sie Tickets für das Finale von Arsonore

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29.08.2026 04:59
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Pianist Markus Schirmer
Pianist Markus Schirmer(Bild: Christian Jungwirth)
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In unseren düsteren Zeiten setzt Starpianist Markus Schirmer auf die Kraft der Liebe und stellt seinem Festival Arsonore – von 2. bis 6. September in Graz – das Motto „All you need is Love“ voran. Für das Finalkonzert in der Oper können Sie mit der „Krone“ 2x2 Tickets gewinnen!

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Ein Festival ganz im Zeichen der Liebe hat Starpianist Markus Schirmer mit der heurigen Ausgabe von „Arsonore“ zusammengestellt – auch als Gegengewicht zu all dem Hass in der Welt. Einmal mehr holt er dafür Stars der Szene nach Graz und bringt sie gemeinsam mit den größten jungen Talenten auf die Bühne.

Los geht es am 2. September mit „Love is all you need!“, bei dem das Vocalforum Graz unter Franz Herzog auf hochkarätige Solisten, darunter das prämierte Gugg Piano Duo und Schirmer höchstselbst treffen. Dazu kommt noch ein „Arsonore-Philosophicum“ mit Michael Lehofer und Erika Pluhar.  Am zweiten Abend gibt es alle drei Liebesträume von Liszt, Mozarts Klarinettenkonzert mit dem erst 17-jährigen Daniel Kückmeier und Schumanns Klavierquintett in Es-Dur zu erleben.

Geiger Dalibor Karvay spielt beim Eröffnungskonzert
Geiger Dalibor Karvay spielt beim Eröffnungskonzert(Bild: Peter Brichta)

Durch das vormittägliche Familienkonzert am 4. 9. führt neben Harald Haslmayr als g’scheiter Professor die junge Schauspielerin Rebecca Rosenthaler. Der Abend gehört dann der aufstrebenden georgischen Pianistin Irma Gigani, die gemeinsam mit Markus Meyer ein Programm unter dem Motto „Romeo und Julia“ gestaltet.

Christian Bakanic widmet sich mit Freunden am 5. September den „Lovesongs & Liabesliadan“, und zum Grande Finale in der Oper steht eine unterhaltsame „Love Party“ voller Überraschungen mit Markus Schirmer & The Arsonore Allstar Band auf dem Plan. Zu hören sind Lieder aus der Feder Bob Mendelssons (aka der junge Markus Schirmer) interpretiert von wahren Meistern ihres Fachs. 

Gewinnen Sie Tickets für das Grande Finale
Und für dieses Grande Finale in der Grazer Oper können Sie mit der „Krone“ 2x2 Karten (im Wert von je 86 Euro) gewinnen. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 31. August aus und schon nehmen sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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